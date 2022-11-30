Не только черника: 7 привычных продуктов для улучшения зрения

Тыква

В тыкве содержится больше бета-каротина, чем моркови. Именно этот элемент предотвращает целый ряд офтальмологических заболеваний. Также в этих плодах много витамина D и С и группы В, влияющих на укрепление иммунитета.

Поэтому тыкву полезно потреблять запеченной, вареной в виде каши или даже пить фреши из нее.

Морковь

Этот корнеплод содержит множество витаминов С, К, Е, группы В и имеет большое количество каротина. Благодаря этому укрепляет сетчатку глаз, предотвращает возникновение куриной слепоты и пересыхание роговицы глаза.

Морковь следует употреблять вместе со сметаной или маслом, чтобы необходимые вещества усвоились.

Грейпфрут

Грейпфрут ценен витаминами B2, С, Р, D, каротином, калием, кальцием, эфирными маслами, органическими кислотами, клетчаткой. Полезные элементы из его прозрачной пленочки, разделяющей частицы фрукта, замедляют старение хрусталиков.

Рыба

И речная, и морская рыба являются источником полезных витаминов, микроэлементов, белка и Омега 3. Именно этот элемент предотвращает дегенерацию желтого пятна - болезнь, из-за которой падает зрение.

Большое количество Омега-3 есть в скумбрии, палтусе, сельди, форели.

Черный шоколад

Натуральный черный шоколад богат витаминами A, B, C, D, E, F. Также содержит фосфор, кальций и магний. Благодаря этим веществам замедляется разрушение коллагеновых волокон и улучшается обмен веществ. Также они укрепляют роговицу глаза.

Злоупотреблять этим продуктом не стоит. Однако несколько кусочков следует съедать для остроты зрения.

Кисломолочный творог

В кисломолочном сыре много витамина В12. Он улучшает кровоснабжение глаз и обмен веществ в хрусталике и роговице.

Капуста

Капуста ценна высоким содержанием витамина С, фосфором, калием и клетчаткой. Эти вещества помогают восстанавливаться глазным клеткам. Также они укрепляют кровеносные сосуды.

Особенно капуста полезна людям, у которых часто краснеют глаза и трескаются сосуды.