Имбирь может ужасно навредить! Кому нужно от него отказаться

Осенью особенно популярен горячий чай с имбирем. Этот напиток хорошо согревается в холода и способствует укреплению иммунитета. Однако, несмотря на свои полезные свойства, он может и навредить здоровью.

Кому категорично нельзя пить чай с имбирем и к каким негативным последствиям это может привести, читайте в материале Styler.

Беременным

В имбири много сильнейших стимуляторов. Эти вещества могут вызвать преждевременные сокращения у беременных и спровоцировать роды. Особенно опасно употреблять имбирь в последнем триместре. Также его не рекомендуют употреблять во время кормления грудью.

Диабетикам

Корень имбиря ускоряет метаболизм, поэтому лекарства, принимающие диабетики, могут не успевать выполнять свою функцию. Категорически нельзя употреблять имбирь с медикаментами, разжижающими кровь и лекарствами на основе инсулина.

Людям, пытающимся набрать вес

Имбирь уменьшает аппетит, поэтому люди, стремящиеся набрать вес, должны избегать имбиря в своем рационе, а также содержащие его биодобавок. Этот продукт противопоказан и людям, страдающим болезнями кишечно-желудочного тракта. Поскольку имбирь способен повышать кислотность желудка.

Людям с высокой температурой

Одним из полезных свойств имбиря является его согревающее действие. Поэтому его не советуют принимать больным с высокой температурой. Также он запрещен при лихорадке и ожогах.