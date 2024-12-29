Только 4 знака Зодиака поймают удачу за хвост. Все изменит особенный понедельник

Рыбы

Таро-гороскоп на 30 декабря сулит вам немало радости. В этот день вам не грозят проблемы и неудачи, а потому сосредоточьтесь на важных делах и постарайтесь сделать так, чтобы последний понедельник этого года был максимально удачным. У вас есть все шансы, ведь Фортуна на вашей стороне.

Дева

Карты Таро сулят вам встречу с судьбой. В понедельник вы поймете, что не просто так верили в чудеса. Готовьтесь к тому, что этот день надолго вам запомнится, ведь вы сможете поймать удачу буквально за хвост. Держите ее и не отпускайте, воплощайте в жизнь свои мечты и не бойтесь покорять новые вершины.

Козерог

30 декабря вы сможете максимально "обнулиться". Сжигайте мосты и прощайтесь с прошлым, этот день вам нужно посвятить подготовке к началу Нового года. Сделайте все, чтобы весь негатив остался позади. Удача вам в этом поможет, не бойтесь ставить точки и озвучивать смелые решения.

Овен

Таро-гороскоп на понедельник советует вам задуматься о кардинальных переменах. Не стоит бояться сделать шаг вперед, начинайте действовать. Понедельник не просто так считается днем начала новой жизни, вам очень повезет, верьте в лучшее и не сомневайтесь в успехе.