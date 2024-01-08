В ТикТоке появился новый челлендж: "Теперь ем то, чего боюсь" (видео)
TikTok заполонил новый челлендж, касающийся вредной пищи, в пределах которого пользователи едят на камеру то, что боятся есть.
О том, в чем именно заключается суть и цель челленджа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав социальную сеть и видео пользователей.
В чем суть нового челленджа в ТикТок
Участники челленджа преимущественно женщины, страдающие расстройством пищевого поведения и не здоровым способом ограничивают свой рацион. Им трудно позволить себе съесть что-то вредное, но они часто срываются или просто не могут выстроить свой рацион.
Так называемые вызовы "еды страха" кардинально отличаются от типичных видео в TikTok. Они не предназначены для кого-либо и не несут в себе развлекательную цель. Зато этот челлендж может помочь тем, кто страдает РХП.
Человек, живущий с расстройством пищевого поведения, включая состояния нервной анорексии, переедания и нервной булимии, может развить тревогу или страх, связанный с продуктами, вызывающими негативные модели мышления, обычно это вредная и жирная пища.
Они могут волноваться, что пища приведет к увеличению веса или может нарушить установленное ими правило, например, не употреблять определенные углеводы или использовать приправы, содержащие жир.
Люди, борющиеся с расстройством пищевого поведения или выздоравливающие от него, испытывают внутренний и подлинный страх, когда сталкиваются с такой пищей. Поэтому в этом челендже участвуют только смелые.
Что делают авторы видео
Каждый, кто решается снять видео, где ест "страшное" для себя блюдо или еду, пишет собственный список на маленьких кусочках бумаги, потом достают что-то одно и должны съесть это на камеру.
Таким образом, человек должен избавиться от страха и изменить свое мнение относительно определенных блюд и продуктов, которые, по их мнению, не позволяют им строить здоровые отношения с пищей.
@allie.recovers fear food challenge 1: done five year old me is reallll happy after this challenge nobody ever WANTS to be uncomfortable. but it seems far more uncomfortable to stay trapped in an eating disorder forever, than to face my fears now and get closer to a recovered life, one day at a time you wouldn’t tell a child that they didn’t deserve to have their favourite foods - the same applies to you now. this is your reminder to go and eat something that would have made little you happy #fearfood #fearfoodchallenge #eatwithme #foodfreedom #fearfoodjar #challengefearfood #edawarewness #edrecov #edrecocery #edrec0very #rec0very #foodtok #recoveryispossible #recoverytok #edsheeranrecover #edsheeranrecoveryy #edawareness Dream Away - Ramol
@recoverwithem Fear food Friday One of the hardest things yet but I did it and I’m not letting my thoughts ruin my process! #ed #fearfoodchallenge #fearfood #keepfighting #recovorygirl #anarecoveryy #fyp #mentalhealth #edrecov #youcanrecover little freak - favsoundds
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