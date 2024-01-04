Названа самая вредная пища в мире: что не стоит есть

Современная гастрономическая индустрия предлагает нам большое количество разных продуктов и блюд на разный вкус. Однако развитие - это не всегда польза.

Поэтому РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье и еде Eat This Not That рассказывает, какая еда самая вредная.

Бекон

Бекон - это обработанное мясо, часто консервирующееся с искусственными ингредиентами, такими как нитрит, нитраты натрия и фосфат натрия. Они приводят к ускоренному старению, повреждению сосудов, раку молочной железы и простаты.

В общем, потребление большого количества красного обработанного мяса связано с еще большим риском заболеваний.

Милкшейки

Они очень сладкие и станут идеальным десертом в жаркий день. Но следует знать, что в этом напитке нет ничего питательного. Чаще всего в них много добавленного сахара, который способствует повышенному риску развития диабета и сердечных заболеваний.

Кроме того, там много насыщенных жиров, которые могут привести к повышению холестерина и проблемам с сердцем.

Сливки для кофе

Часто первыми тремя ингредиентами на упаковке является вода, сахар и растительное масло. Кофейные сливки также могут содержать синтетические добавки, такие как моно- и диглицериды. Хотя моноглицериды безопасны в небольших количествах, они также содержат трансжиры.

По данным Национальной медицинской библиотеки, трансжир может потенциально повысить уровень холестерина, а также увеличить риск развития сердечных заболеваний и диабета.

Диетические газированные напитки

Искусственные красители, антипирены и поддельные сахара являются ингредиентами любимых диетических газированных напитков. Почти все популярные диетические газированные напитки содержат аспартам, искусственный подсластитель, разработанный для похудения.

Недавно обнаружили, что он повышает уровень глюкозы, перегружает печень и превращает избыток жира. Исследования также показали, что аспартам повышает риск рака.

Магазинное тесто

Использование готового теста может сэкономить ваше время, но не способствовать здоровью.

Популярные бренды на полках магазинов содержат два консерванта, запрещенные в некоторых европейских странах, а также обычную муку как основной ингредиент.

Маргарин

Сливочный вкус не присущ маргарину, поэтому его придают искусственно посредством добавления растительных масел.

В большинстве своем это пальмовое масло, которое имеет высокое содержание насыщенных жиров - более 13 граммов всего на две столовые ложки. Исследования показывают, что пальмовое масло оказывает влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кубики для бульона

Здесь опять же главным антигероем является пальмовое масло. Анализ ученых показал, что этот жир значительно повышает уровень липопротеинов низкой плотности или "плохого" холестерина по сравнению с растительными маслами с низким содержанием насыщенных жиров. Это очень вредит всем системам здоровья организма.