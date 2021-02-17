Смерть школярки від таблеток під Києвом: що можна було зробити для порятунку дівчинки

В Боярці під Києвом дві школярки прийняли одразу по 40 таблеток спазмолітиків в результаті челенджа з соцмережі TikTok. Одна з дівчат померла. Що можна було зробити, щоб уникнути смерті розповів парамедик.

Про це медик Ярослав Вус повідомив в ефірі ТСН.

Ця трагедія сколихнула всю Україну. Дівчатка пішли з четвертого уроку і зайшли в аптеку, що прийняти відразу по 40 таблеток "Дротаверину". Вони не знали, що такий трюк, показаний у соцмережі TikTok, може призвести до трагедії, тобто смерті.

Парамедик Ярослав Вус розповів, що перша допомога при отруєнні таблетками - це промивання шлунка. Це повинно бути дуже якісне промивання великою кількістю води.

"Людина повинна випити від 3 до 5 літрів води й повернути це назад. Це потрібно зробити до тих пір, поки в шлунку нічого не залишиться. Обов'язкова госпіталізація. Медикам повідомити, які саме препарати прийняла людина", - розповів парамедик.

За словами Ярослава, якщо людина випила не ліки, а рідини, наприклад, бензин - промивання шлунка робити не можна. Потрібно терміново госпіталізувати людину для промивання шлунка за допомогою зонда.

Якщо ж людина перебуває без свідомості - потрібно починати серцево-легеневу реанімацію. Також насамперед викликайте швидку допомогу.

Як можна було запобігти смерті школярки