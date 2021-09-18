У TikTok новий челендж викликав хвилю вандалізму: підлітки нищать школи

У чому полягає челендж

Так, у вересні в американському TikTok поширився новий челендж під хештегом #deviouslick і #deviouslicks. Його суть полягає в тому, що підлітку потрібно щось вкрасти зі школи: від рулонів з туалетним папером до дорожніх знаків з стоянки навчальних закладів.

Класичний ролик цього челенджу є демонстрацією того, як дитина дістає з наплічника вкрадену річ або кілька речей. Також користувачі викладають ролики з самим моментом крадіжки. Всі відео були змонтовані під трек американського репера Lil B "Ski Ski BasedGod". Зараз є понад 100 тисяч кліпів челенджу.

Окрім того, через деякий час у TikTok почали з'являтися відео наслідків челенджу, а саме відсутність пісуарів і дзеркал, зламані змішувачі в туалеті, через які почався потоп та закриті школою туалети.

Також школи почали публікувати звернення до учнів і закликати їх зупинитися і перестати красти речі.

TikTok видалятиме ролики

Відреагувала на ситуацію і соцмережа та почала видаляти ролики. Соцмережа вже видалила відео засновника челенджу - користувача з ніком jugg4elias. Першого вересня він виклав кліп з демонстрацією вкраденої зі школи пачку медичних масок.

Наразі при пошуку за хештегом #deviouslick і #deviouslicks TikTok почав показувати повідомлення, що ці ролики можуть бути пов'язані з контентом, який порушує правила майданчика.