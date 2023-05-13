Для тех, кто мечтает о новой фигуре к лету: 7 способов быстро и легко "сбросить живот"

Интервальные кардиотренировки

Интервальные кардиотренировки могут помочь ускорить сжигание калорий, не тратя массу времени в тренажерном зале.

Такие тренировки предусматривают быстрые вспышки интенсивной физической активности, например прыжки, езда на велосипеде или спринт, с небольшими перерывами для отдыха.

Спортивный диетолог Эми Гудсон отмечает, что преимуществом таких тренировок является то, что даже 20-минутное занятие дает хороший результат.

Употребление клетчатки

Клетчатка является ключевой частью любой здоровой диеты. Она помогает дольше ощущать сытость. Исследования даже показывают, что чем больше растворимой клетчатки вы употребляете, тем эффективнее уменьшается висцеральный жир.

"Источники растворной клетчатки включают цельные зерна, такие как овес или ячмень, бобовые и фрукты, у которых можно есть кожуру", - говорит Гудсон.

Добавьте белок в рацион

Белок обеспечивает сытость в течение длительного времени после еды и помогает снизить аппетит.

"Доказано также, что протеин ускоряет метаболизм, потому что организм требует больше усилий для переваривания. Кроме того, белок важен для поддержания мышечной массы во время периодов потери веса", - объясняет диетолог.

Обогащайте свой рацион рыбой, мясом, птицей, молочными продуктами, яйцами и бобами. Протеиновые коктейли - это простой способ увеличить употребление белка.

Откажитесь от калорийных напитков

Диетолог советует отказаться от сладкого чая, газированных напитков, фруктовых соков, энергетических и алкогольных напитков с миксерами, что наполненные ненужными калориями и добавленным сахаром.

"Попытайтесь заменить фруктовые соки на целые фрукты, чтобы получить преимущества добавленной клетчатки, и замените газированные напитки на воду", - советует Гудсон.

Установите дефицит калорий

Создание дефицита калорий является важной частью похудения и сжигания жира на животе. По сути это означает употреблять меньше калорий, чем вы сжигаете.

Гудсон советует отслеживать употребление калорий в течение одной-двух недель, чтобы контролировать их количество, а затем сократить при необходимости, чтобы создать дефицит.

Полноценный сон

Полноценный отдых может помочь вам похудеть и добиться желаемого плоского живота. По словам Гудсон, хроническая нехватка сна может нанести вред общему здоровью.

Исследования показывают, что дефицит сна может даже вынудить вас чувствовать голод, воздействуя на гормоны, которые повышают аппетит и способствуют увеличению веса. Улучшение сна может быть связано с потерей жира.

Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки. Следует ложиться спать в одно и то же время, перед этим не пользоваться гаджетами и избегать напитков с кофеином.

Соблюдайте питьевой режим

"Обезвоживание может способствовать запору, который может привести к вздутию живота и сделать его большим", - говорит Гудсон.

Питьевая вода помогает минимизировать вздутие и задержку воды в организме. Она также может помочь при потере веса, потому что дает ощущение сытости и человек меньше употребляет калорий.