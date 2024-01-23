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"Ты - сопляк". Бедняков высмеял предателя Бардаша, который похвастался российским паспортом

Вторник 23 января 2024 22:31
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"Ты - сопляк". Бедняков высмеял предателя Бардаша, который похвастался российским паспортом Андрей Бедняков и Юрий Бардаш (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен Андрей Бедняков не смог остаться в стороне от новости о том, что продюсер-путинист Юрий Бардаш получил российский паспорт, чем цинично похвастался в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.

Андрей Бедняков высмеял Юрия Бардаша

Так, в своих stories шоумен вспомнил, что еще в Алчевске, который с 2014 года оккупирован Россией и откуда родом скандальный продюсер, ему рассказывали, каким на самом деле "скользким" человеком является Бардаш.

"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда-то, мне говорили, что ты - сопля. А ты действительно сопля", - прокомментировал телеведущий.

&quot;Ты - сопляк&quot;. Бедняков высмеял предателя Бардаша, который похвастался российским паспортом

Андрей Бедняков высмеял Юрия Бардаша (фото: instagram.com/biedniakov)

Напомним, Юрий с самого начала поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

После ряда его пренебрежительных высказываний в сторону Украины, от продюсера ушла жена Елизавета вместе с их общей дочерью, а сам он вынужден был покинуть Украину.

Сначала предатель перебрался в Грузию, а уже оттуда в Россию.

Ранее Леся Никитюк гневно обратилась к поклонникам российского контента.

Также экс-жена футболиста-предателя Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям.

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