"Ты - сопляк". Бедняков высмеял предателя Бардаша, который похвастался российским паспортом
Украинский шоумен Андрей Бедняков не смог остаться в стороне от новости о том, что продюсер-путинист Юрий Бардаш получил российский паспорт, чем цинично похвастался в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.
Андрей Бедняков высмеял Юрия Бардаша
Так, в своих stories шоумен вспомнил, что еще в Алчевске, который с 2014 года оккупирован Россией и откуда родом скандальный продюсер, ему рассказывали, каким на самом деле "скользким" человеком является Бардаш.
"Бардаш, какой ты уеб*н. Еще в Алчевске, х*р знает когда-то, мне говорили, что ты - сопля. А ты действительно сопля", - прокомментировал телеведущий.
Андрей Бедняков высмеял Юрия Бардаша (фото: instagram.com/biedniakov)
Напомним, Юрий с самого начала поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.
После ряда его пренебрежительных высказываний в сторону Украины, от продюсера ушла жена Елизавета вместе с их общей дочерью, а сам он вынужден был покинуть Украину.
Сначала предатель перебрался в Грузию, а уже оттуда в Россию.
Ранее Леся Никитюк гневно обратилась к поклонникам российского контента.
Также экс-жена футболиста-предателя Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям.