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Боялася, що мене не стане: українська актриса розповіла про знущання чоловіка

STYLERПерсони    03.10.2019 - 18:24
Боялася, що мене не стане: українська актриса розповіла про знущання чоловіка
Олеся Жураківська (фото: facebook.com/zhurakovskaya)

Олеся Жураківська прожила в страху п'ять років

Олеся Жураківська, заслужена артистка України, відверто розповіла про жах, який їй довелося пережити багато років тому. Коли актрисі було 23 роки вона вийшла заміж за багатого іноземця, який морально і фізично знущався над нею протягом п'яти років спільного життя. Про це актриса розповіла в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

З майбутнім чоловіком вона познайомилася випадково в магазині, яким він володів. Бізнесмен-мусульманин просто не давав проходу красуні-українці. Олеся піддалася наполегливим залицянням і закохалася. Тоді вона якраз закінчувала ГІТІС в Москві.

Боялася, що мене не стане: українська актриса розповіла про знущання чоловіка

Олеся Жураківська (фото: facebook.com/zhurakovskaya)

І хоча Олеся не прийняла іслам, чоловік забороняв їй абсолютно все, контролював кожен її крок, а час від часу дівчина терпіла побої.

У свій день народження Олеся зрозуміла, що не може допустити, щоб у неї був ще один нещасливий день народження.

"Я усвідомлювала, що, якщо я залишуся поруч, однієї страшної миті мене може просто не стати фізично", - поділилася актриса.

Олеся в цей день засиділася з подругами. А коли повернулася додому, жорстокість чоловіка не знала меж.

Актриса втекла від чоловіка-тирана, прихопивши з собою лише кота Басю і швейну машинку (Олеся за першою освітою технолог швейного виробництва. - Ред.).

Дівчина повернулася до Києва, де їй довелося починати все спочатку. Вдень - репетиції в театрі, увечері - спектакль, а вночі Олеся обшивала подруг і знайомих. Актриса зізнається, що й зараз час від часу сідає за швейну машинку.

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