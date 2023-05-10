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"Ты спасал жизни, а кто-то только отбирает": на войне погиб французский журналист, помогавший животным

Фото: Арман Солдин погиб на войне ( twitter.com/afpfr)
Автор: Людмила Жукова

На Донбассе 9 мая погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Солдин. Он жил в Украине с сентября, был видеокоординатором AFP на территории страны и регулярно выезжал на фронт на востоке и юге Украины.

О гибели видеорепортера сообщило само агентство в Twitter, а также благотворительная организация UA Animals.

Подробности смерти французского журналиста

Отмечается, что репортер погиб в результате российского ракетного удара в районе Часова Яра Донецкой области, неподалеку от Бахмута, за который продолжаются кровопролитные, жесточайшие бои. Другие члены команды не пострадали.

"Мы переписывались еще позавчера, а сегодня он погиб. На прошлой неделе французский журналист Арман Солдин написал нам сообщение и поделился видео, как он с коллегами спас в окопе обессиленного ежа. Он вылечил животное и впоследствии выпустил на свободу", - написали зоозащитники.

Арман Солдин погиб под Бахмутом (фото: twitter.com/ArmanSoldin)

"Так больно... Арман, ты спасал жизнь, а кто-то их умеет только отнимать. Прощай", - написали соболезнование о смерти журналиста.

Отметим, что журналист родился в Сараево, был гражданином Франции и работал в AFP с 2015 года.

На своей странице в Twitter он делился всеми событиями, происходящими на фронте. Там есть и видео, спасенного им ежика.

Как мы ранее писали, на войне погиб известный энергетик и военный Алексей Хабатюк.

Ранее мы сообщали, что на войне погиб экс-нардеп Олег Барна.

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