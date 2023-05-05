ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Был настоящим профессионалом": на войне погиб известный энергетик и военный Алексей Хабатюк

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 14:33
"Был настоящим профессионалом": на войне погиб известный энергетик и военный Алексей Хабатюк На войне погиб Алексей Хабатюк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

4 мая на войне погиб экс-заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаз" Алексей Хабатюк. С мая 2022 служил в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила дочь воина Юлия Хабатюк в Instgaram.

Что стало причиной смерти

По словам дочери, Алексей Хабатюк погиб в результате обломка от мины во время задания в Бахмуте.

Известно, что похоронят военного в Киеве. О деталях родные сообщат впоследствии.

Бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев Facebook написал, что о смерти военного узнал еще вчера. Однако он в это не поверил, поэтому ничего никому не говорил. Но сейчас уже получил официальное подтверждение.

В понедельник, 1 мая, Хабатюк в соцсети сообщил, что возвращается в Донецкую область, и опубликовал соответствующее фото.

Также в соцсетях на странице военного друзья шокированы трагическим известием и выражают соболезнования родным и близким:

  • Это большая потеря для энергетической отрасли и ее экспертной среды. Сочувствую родным, близким, друзьям, коллегам
  • Всегда удивлял удивительными человеческими качествами и высоким профессионализмом. Искренний, умный, талантливый, таких немного, к сожалению
  • Алексей, вы были настоящим профессионалом и прекрасным человеком. Вечная светлая память. Самые искренние соболезнования вашей семье
  • Знаком с Алексеем Хабатюком уже более 20 лет. Время от времени дебатировались об энергетике, климате и политике. Профессионал с отличным чувством юмора и чувством справедливости.

Что известно об Алексее Хабатюке

Герой Украины родился 19 сентября 1977 года. В этом году ему должно было исполниться 46 лет.

Известно, что он изучал энергетику и теплофизику в Киевском политехническом университете. Начинал работать в сфере возобновляемой энергетики.

Также работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. Пять лет работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаз".

&quot;Был настоящим профессионалом&quot;: на войне погиб известный энергетик и военный Алексей ХабатюкНа фронте погиб Алексей Хабатюк (facebook.com/demchenkov)

Ранее мы сообщали, что на войне погиб экс-нардеп Олег Барна.

Также мы писали, что на фронте погиб известный историк, археолог и преподаватель Юрий Коваленко.

Читайте РБК-Украина в Google News
военные війна преступления