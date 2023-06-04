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"Ти прийшов, злодій!" Во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу (видео)

Во Львове женщина выгнала военных (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове разразился скандал с владелицей квартиры, которая выселила защитников Украины, военных из Одессы, на улицу.

Узнайте детали ЧП в материале Styler ниже.

Взяла 20 тысяч и не вернула

В одном из одесских пабликов в соцсетях появилось видео, на котором женщина с угрозами выселяет военных на улицу, обвиняя их в каком-то "злодействе".

При этом в сообщении говорится, что женщина еще и отказалась возвращать деньги, заплаченные за два месяца.

"Мы военные из Одессы, в настоящее время вынуждены находиться во Львовской области и снимать здесь квартиру! На видео владелица квартиры, которая взяла деньги за два месяца, на секундочку, 20 тысяч гривен. Но через пару недель пришла нас выселять, но при этом деньги не вернула! Да еще при этом начала оскорблять одесситов!" - возмущаются военные.

Женщина махала стулом и угрожала

На кадрах видно, что женщина устроила истерику, махала стулом и угрожала военному его "пере**"ать.

На что мужчина спокойно ответил: "На войне не убили, и вы не убьете".

Осторожно, кадры содержат нецензурную лексику, 18+

Раньше мы писали о языковом скандале с одесскими музыкантами во Львове.

Также читайте, что в Ровно маршрутчик оскорбил мать защитника Украины.

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