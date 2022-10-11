"Ти хотів великим бути": Потап обратился к Путину в стихах, назвав его "бункерной заразой"

Артист записал свое обращение к диктатору после 10 октября, когда Украина подверглась масштабному ракетному обстрелу со стороны России.

Артист еще раз напомнил, что никому не удастся захватить Украину, а Путин не первый, кто пытался это сделать.

"Тільки ти, падлюка біла, бункерна зараза", - говорит Потап в хлестком стихотворении.

В комментариях подписчики отреагировали на обращение к Путину. Многие считают, что такой стих нужно изучать в школьной программе.