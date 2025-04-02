"Ты действительно был иконой": как звезды кино вспоминают Вэла Килмера

В США умер выдающийся актер 80-90-х Вэл Килмер. По словам родственников, причиной смерти 65-летнего артиста стала пневмония, хотя известно, что в последние годы он боролся с онкологической болезнью. Голливудские коллеги, которые работали со звездой "Бэтмена", поделились воспоминаниями о нем.
РБК-Украина (проект Styler) делится ими с вами.
"Работая с Вэлом над фильмом "Схватка", я всегда удивлялся разнообразию, поразительной гибкости артистического таланта Вэла. После стольких лет борьбы Вэла с болезнью и проявления силы его духа, это чрезвычайно печальная новость", - написал актер.
"Увидимся, приятель. Я буду скучать по тебе. Ты был умным, дерзким, смелым, невероятно креативным человеком. Таких осталось не так уж и много. Я надеюсь увидеть тебя там, на небесах, когда я в конце концов доберусь туда. А пока что - удивительные воспоминания, прекрасные мысли о тебе", - поделился звезда "Дэдпула".
"Покойся с миром, Вэл Килмер. Спасибо тебе за то, что ты повлиял на так много фильмов моего детства. Ты действительно был иконой", - прокомментировал смерть Вэла актер.
"Вэл Килмер. Если бы не наша случайная встреча 1985 года, я, возможно, никогда бы не надел ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ. Спасибо, Вэл", - написал артист.
RIP Val Kilmer. Если бы не наша случайная встреча в "Источнике" в 1985 году, я возможно никогда бы не снялся в FULL METAL JACKET. Спасибо, Вэл. pic.twitter.com/YTMRjy78vC- Matthew Modine (@MatthewModine) 2 апреля 2025 года
"Вэл Килмер оставил незабываемый кинематографический след в целых жанрах и поколениях зрителей. Покойся с миром, Айсмен".
Легендарная студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic также почтила память Вэла Килмера, поделившись постом на своем официальном аккаунте.
"Мы глубоко опечалены известием о смерти нашего друга и коллеги Вэла Килмера. Благодаря своим незабываемым ролям Медмартигана, Айсмена, Дока Холлидея и Джима Моррисона Вэл зарекомендовал себя как один из великих артистов. Нам будет очень не хватать его, наши мысли с его семьей", - говорится в заметке.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы Майкла Манна, Джоша Бролина, Джоша Гада, topgunmovie, Industrial Light & Magic, X Мэттью Модана.