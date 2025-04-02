"Ты действительно был иконой": как звезды кино вспоминают Вэла Килмера

Майкл Манн

"Работая с Вэлом над фильмом "Схватка", я всегда удивлялся разнообразию, поразительной гибкости артистического таланта Вэла. После стольких лет борьбы Вэла с болезнью и проявления силы его духа, это чрезвычайно печальная новость", - написал актер. Вэл Килмер (фото: instagram.com/michaelmannofficial)

Джош Бролин

"Увидимся, приятель. Я буду скучать по тебе. Ты был умным, дерзким, смелым, невероятно креативным человеком. Таких осталось не так уж и много. Я надеюсь увидеть тебя там, на небесах, когда я в конце концов доберусь туда. А пока что - удивительные воспоминания, прекрасные мысли о тебе", - поделился звезда "Дэдпула". Джорш Бролин с Вэлом Килмером (фото: instagram.com/joshbrolin)

Джош Гад

"Покойся с миром, Вэл Килмер. Спасибо тебе за то, что ты повлиял на так много фильмов моего детства. Ты действительно был иконой", - прокомментировал смерть Вэла актер. Вэл Килмер (фото: instagram.com/joshgad)

Мэттью Модайн

"Вэл Килмер. Если бы не наша случайная встреча 1985 года, я, возможно, никогда бы не надел ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ. Спасибо, Вэл", - написал артист.

RIP Val Kilmer. Если бы не наша случайная встреча в "Источнике" в 1985 году, я возможно никогда бы не снялся в FULL METAL JACKET. Спасибо, Вэл. pic.twitter.com/YTMRjy78vC - Matthew Modine (@MatthewModine) 2 апреля 2025 года

Официальный аккаунт "Топ Ган"

"Вэл Килмер оставил незабываемый кинематографический след в целых жанрах и поколениях зрителей. Покойся с миром, Айсмен". Вэл Килмер (фото: instagram.com/topgunmovie)

Легендарная студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic также почтила память Вэла Килмера, поделившись постом на своем официальном аккаунте.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти нашего друга и коллеги Вэла Килмера. Благодаря своим незабываемым ролям Медмартигана, Айсмена, Дока Холлидея и Джима Моррисона Вэл зарекомендовал себя как один из великих артистов. Нам будет очень не хватать его, наши мысли с его семьей", - говорится в заметке. Вэл Килмер (фото: instagram.com/ilmvfx)

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