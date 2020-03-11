Сивохо зганьбився, назвавши війну на Донбасі словами російських пропагандистів

Сергій Сивохо (фото: РБК-Україна)

Сергій Сивохо нарвався на критику через висловлювання про "внутрішній конфлікт" на Донбасі

Сергій Сивохо, який раніше оскандалився дивною заявою про українське ТБ, в прямому ефірі телеканалу "Наш" повторив тезу російської пропаганди про те, що на Донбасі є "внутрішній конфлікт".

На заяву радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України звернув увагу активіст Віталій Овчаренко, який розмістив на своїй сторінці в Twitter фрагмент скандального інтерв'ю.

"Радник секретаря РНБО Сивохо повторює тезу російської пропаганди про "внутрішній конфлікт". Заперечення російської агресії повинно каратися законом! Росія - окупант, Сивохо - ворог!", - написав Овчаренко.

Радник секретаря РНБО Сивохо повторює тезу російської пропаганди про «внутрішній конфлікт».



Заперечення російської агресії має каратись Законом!



Росія - окупант,

Сівохо - ворог! pic.twitter.com/gZNeOhDAhs — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) March 11, 2020

Раніше Сивохо заявляв про те, що українській владі потрібно змінити риторику по відношенню до жителів окупованих територій для того, щоб реінтегрувати Донбас. Він також закликав перестати називати людей "сепарами".

"Але спочатку ми повинні поміняти "понятійний апарат", сформований пропагандою за п'ять років, змінити риторику і перестати використовувати штампи — "свої-чужі", "сепары-укри". Навіть на словах ми повинні не розпалювати війну, а заліковувати рани", - заявив чиновник.

За його словами, необхідно спростити процедури проходження КПВВ і виплатити пенсії жителям непідконтрольних територій.