Тейлор Свіфт зняла в кліпі голлівудську зірку-антивакса. Тепер "несеться" скандал
Майлз Теллер знявся в новому кліпі відомої американської співачки Тейлор Свіфт "I Bet You Think About Me". При цьому голлівудський актор є противником вакцинації і через його появу в новому відео артистки розгорівся скандал.
Про це повідомляє Daily Beast.
"Одне питання - лише невелике питання: що тут робить Майлз Теллер? Йому нарешті зробили щеплення?"- пишуть обурені слухачі Тейлор Свіфт.
У вересні повідомлялося, що виробництво серіалу "Пропозиція", в якому Теллер замінив Армі Хаммера, припинилося після того, як Теллер, який відмовився від вакцини від COVID-19, захворів на коронавірус.
Теллера звинуватили в тому, що він приніс вірус на знімальний майданчик, і роботу довелося зупинити.
34-річний актор відмовився пройти вакцинацію або навіть пройти тестування, перш ніж потрапити на знімальний майданчик, де у нього був позитивний результат на COVID-19.
Джерела повідомляють, що зупинка серіалу, в якому розповідається про зйомки фільму "Хрещений батько", призвела до втрати 6 мільйонів доларів.
Сам же Майлз Теллер на своїй сторінці в Twitter каже, що він вакцинований.
"Привіт, хлопці, я зазвичай не відчуваю необхідності розбиратися зі чутками тут, але я вакцинований і був їм вже якийсь час. Єдине, проти чого я проти - це ненависть", - написав актор.
Скріншот з Twitter
Новий кліп Тейлор Свіфт, в якому знявся Майлз Теллер (відео: YouTube)
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