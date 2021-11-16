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Тейлор Свіфт зняла в кліпі голлівудську зірку-антивакса. Тепер "несеться" скандал

Новость на русском →
США, Вівторок 16 листопада 2021 17:32
Тейлор Свіфт зняла в кліпі голлівудську зірку-антивакса. Тепер "несеться" скандал Колаж РБК-Україна: Майлз Теллер знявся в кліпі Тейлор Свіфт після чого почався скандал
Автор: Роман Мирончук

Майлз Теллер знявся в новому кліпі відомої американської співачки Тейлор Свіфт "I Bet You Think About Me". При цьому голлівудський актор є противником вакцинації і через його появу в новому відео артистки розгорівся скандал.

Про це повідомляє Daily Beast.

"Одне питання - лише невелике питання: що тут робить Майлз Теллер? Йому нарешті зробили щеплення?"- пишуть обурені слухачі Тейлор Свіфт.

У вересні повідомлялося, що виробництво серіалу "Пропозиція", в якому Теллер замінив Армі Хаммера, припинилося після того, як Теллер, який відмовився від вакцини від COVID-19, захворів на коронавірус.

Теллера звинуватили в тому, що він приніс вірус на знімальний майданчик, і роботу довелося зупинити.

34-річний актор відмовився пройти вакцинацію або навіть пройти тестування, перш ніж потрапити на знімальний майданчик, де у нього був позитивний результат на COVID-19.

Джерела повідомляють, що зупинка серіалу, в якому розповідається про зйомки фільму "Хрещений батько", призвела до втрати 6 мільйонів доларів.

Сам же Майлз Теллер на своїй сторінці в Twitter каже, що він вакцинований.

"Привіт, хлопці, я зазвичай не відчуваю необхідності розбиратися зі чутками тут, але я вакцинований і був їм вже якийсь час. Єдине, проти чого я проти - це ненависть", - написав актор.

Тейлор Свіфт зняла в кліпі голлівудську зірку-антивакса. Тепер &quot;несеться&quot; скандал

Скріншот з Twitter

Новий кліп Тейлор Свіфт, в якому знявся Майлз Теллер (відео: YouTube)

Нагадаємо, скандал через кисень у миколаївській лікарні отримав продовження.

Ми також писали про те, що BlaBlaCar вляпався в скандал через карту України.

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