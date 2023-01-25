День Татьяны: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду (приметы)

25 января в Украине принято отмечать праздник Татьянин день (или День Татьяны). В этот день обращаются за благословением к Татьяне Римской, которая при жизни стала священномученицей.
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Она родилась в богатой римской семье. Ее отец тайно исповедовал христианство, поэтому воспитал Татьяну в этой же вере. Настолько сильно отдавшись вере, она не хочет создавать семью. Зато предпочла служение в церкви.
Однажды Татьяна молилась языческим идолам. В этот момент началось землетрясение, из-за чего идолы треснули пополам. За это Татьяне выкололи глаза. На следующий день ее резали и избивали, однако из ран вместо крови текло молоко и все залечивало.
Затем в камеру в тюрьме бросили голодных львов, но животные легли возле нее и начали лизать руки. Позже они убили одного из палачей Татьяны. Ее бросили в огонь - он не брал ее.
В конце концов палачи решили просто казнить ее вместе со всеми, кто был христианской веры.
Татьяна Римская в клетке со зверями (фото: kaplychka.com)
В этот день женщины имели больше хлопот, чем мужчины. Обычно они устраивали генеральную уборку.
Верили, что если 25 января родится девочка, то с нее будет хорошая хозяйка.
Также особое внимание уделялось солнцу. Женщины пекли в его виде каравая. Считали, что если подняться на высокий холм и загадать желание, глядя на солнце, то все сбудется.
25 января свои именины, помимо Татьян, празднуют также Галактион, Макарий, Петр, Савва и Евпраксия.
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