Тісто для піци, як готують італійці: найпростіший і справжній рецепт

Кулінар каже, що це майже класичний рецепт італійського дріжджового тіста, за винятком цукру. Вона пропонує додавати його для балансу смаку.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 мл теплої води

1 ч. л. сухих дріжджів

2 ч. л. цукру

1 ч. л. солі (без гірки)

2 ст. л. рослинної олії

Близько 400 г борошна

Виходить близько 600 г готового тіста.

Для соусу:

250 г помідорів

1 жменька свіжого або 1 чайна ложка сухого базиліка

2 зубчики часнику

Сіль і цукор за смаком

Покрокове приготування

Дріжджі і цукор розчиніть в теплій воді, додайте 3-4 ст. л. борошна, все перемішайте, залиште на 15 хвилин.

В отриману опару додайте сіль, рослинну олію і борошно, поступово замішуючи м'яке еластичне тісто.

Вимісити хвилин п'ять, сформуйте колобок і залиште тісто відпочивати хвилин на 40 хвилин - 1 годину, тісто має підійти і збільшитися в об'ємі.

Для "ледачого" соусу подрібніть помідори дуже дрібно, на сковороді випаруйте з них зайву рідину, додайте дрібно нарізаний часник і базилік, сіль і цукор за смаком.

Можна також прибрати шкірку з помідор, попередньо їх пробланшувавши (опустити на 5 хвилин в окріп, потім в крижану воду, шкірка буде добре відходити).

Тісто розкачайте в коло товщиною 0,5 см акуратно, щоб максимально зберегти бульбашки повітря.

Змастіть заготовку піци соусом. Зверху викладіть начинку (начинки беріть стільки ж, скільки і тіста).

Духовку прогрійте до 250 градусів, випікайте 10-12 хвилин. Але не більше, не потрібно пересушувати тісто і начинку.

Кірки готової гарячої піци можна змастити оливковою олією, а можна цей крок пропустити, зверху накрийте буквально на 2 хвилини рушником, щоб вони розм'якшилися.