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Тестувальник ігор на телефоні або оператор контакт-центру: як заробити на дому до 80 000 гривень

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Вівторок 07 червня 2022 18:17
Тестувальник ігор на телефоні або оператор контакт-центру: як заробити на дому до 80 000 гривень Робота вдома може бути прибутковою (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Українці під час війни можуть заробляти гроші вдома. Для цього знадобляться базові або професійні знання, досвід роботи на комп'ютері, власне сам комп'ютер і хороший інтернет. Така робота може стати постійною, а може служити тимчасовою фінансовою підтримкою.

Як можна заробляти й при цьому не виходити з дому - читайте в матеріалі нижче.

Способи заробітку

Як пише видання "Сьогодні", основним способом заробітку вдома може стати фріланс. В офіс ходити не потрібно, ваше місце розташування особливого значення не має і можна знайти цікавий і новий проєкт, який буде до душі.

Потрібен комп'ютер, інтернет, посидючість і витримка. Для пошуку такої роботи в Україні багато сервісів, де можна знайти короткострокові проєкти або довгограючі.

Від тисячі гривень на день можуть заробити: менеджери інтернет-магазинів, перекладачі, SMM-менеджери, репетитори, автори рекламних текстів.

Ще один спосіб заробітку - копірайтинг. Їх послуги в різних областях зараз затребувані й можна знайти один проєкт на постійній основі, а можна відразу кілька. Здобувачеві потрібно лише вміти добре рекламувати продукцію, писати грамотно і якісно.

Зазвичай платять за певну кількість слів або символів - від 60 гривень за матеріал на 1000 знаків.

Опитування за гроші принесуть від 1 до декількох доларів за кожен опитувальник. В середньому - близько 60 гривень. Найкраще оплачують заповнення анкет для іноземних компаній, тому знання англійської знадобиться. Деякі опитування можуть займати кілька хвилин, а деякі - від пів години й більше.

Які вакансії вдома пропонують на ринку зараз

За даними порталу Work.ua, зараз доступні вакансії з роботою вдома із заробітком від 5000 до 15000 гривень. Для деяких вакансій не потрібні додаткові навички та досвід роботи, а для деяких потрібно тільки вільне володіння англійською мовою.

Наприклад, за роботу оператора call-center готові платити від 5000 до 15000 гривень. І це робота на неповний робочий день - з 09:00 до 15:00. Потрібне Тихе місце вдома для роботи, комп'ютер, гарнітура і стабільний інтернет.

Є і пропозиція оператора контакт-центру з погодинною ставкою - можна вибрати повну або часткову зайнятість, будь-який час доби. Оплата-ставка + бонуси.

Можна взятися за роботу менеджера з продажу курсів дієтології, фітнесу, йоги та масажу. Потрібен Інтернет і грамотна мова. Зміни по 8 годин і приблизний заробіток від 10000 до 15000 гривень - тобто, 10% від продажу.

Менеджеру з продажу зі знанням англійської мови пропонують від 27000 до 87000 гривень. Потрібно буде організовувати перевезення транспортних засобів по території США, продавати транспортні послуги клієнтам і шукати перевізників.

Працювати можна де завгодно - потрібен комп'ютер, швидкий Інтернет, вебкамера, гарнітура і високий рівень англійської - розмовної та письмової. Час роботи - вечорами, через різницю в часі з США.

Є й більш цікаві пропозиції - наприклад, аналітика мобільних ігор з оплатою в 8000 гривень. Потрібно розшифровувати дані з відео в Excel-таблиці та записувати відео проходження ігор. Бажано, щоб здобувач любив і розбирався в іграх на смартфоні, мав телефон на Android і знав англійську на такому рівні, щоб розуміти, про що гра.

Графік - 5 днів на тиждень, з 08:00 до 16:30. Під час випробувального терміну зарплата - 6500 гривень.

До речі, раніше ми писали про те, за які види робіт готові платити від 30 тисяч гривень на місяць.

А також ми розповідали про те, що українці змінили підхід до пошуку роботи під час війни.

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