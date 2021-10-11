Тест на коронавірус повинні робити безкоштовно всім: У МОЗ дали роз'яснення

Тести на коронавірус повинні робити в Україні безкоштовно всім. І це правило стосується не тільки тих пацієнтів, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію.

В МОЗ дали детальне роз'яснення і перерахували, в яких випадках сімейний лікар виписує направлення на аналіз.

За стандартами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, направлення на безкоштовний ПЛР-тест сімейні лікарі повинні виписувати таким пацієнтам:

Особам з підозрою на COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Крім того, в МОЗ зазначають, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що пацієнтам не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний видавати сімейний лікар.

Якщо лікар з різних причин відмовляється видавати такий напрямок або у вас немає сімейного лікаря, звертатися потрібно на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 60 20 19.