Тест на коронавірус повинні робити безкоштовно всім: У МОЗ дали роз'яснення
Тести на коронавірус повинні робити в Україні безкоштовно всім. І це правило стосується не тільки тих пацієнтів, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію.
В МОЗ дали детальне роз'яснення і перерахували, в яких випадках сімейний лікар виписує направлення на аналіз.
За стандартами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, направлення на безкоштовний ПЛР-тест сімейні лікарі повинні виписувати таким пацієнтам:
- Особам з підозрою на COVID-19
- Особам з ознаками інших ГРВІ
- Особам з ознаками вірусної пневмонії
- Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією
- Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.
Крім того, в МОЗ зазначають, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що пацієнтам не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний видавати сімейний лікар.
Якщо лікар з різних причин відмовляється видавати такий напрямок або у вас немає сімейного лікаря, звертатися потрібно на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ перерахували всі симптоми легкої форми коронавірусу.
А також ми розповідали про те, що Київський інфекціоніст озвучив, скільки тримається імунітет у перехворілих на коронавірус. І це далеко не шість місяців, а набагато більше.