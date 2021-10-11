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Тест на коронавирус должны делать бесплатно всем: в Минздраве дали разъяснение

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Понедельник 11 октября 2021 19:53
Тест на коронавирус должны делать бесплатно всем: в Минздраве дали разъяснение Фото: Кто имеет право на бесплатный тест на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Тесты на коронавирус должны делать в Украине бесплатно всем. И это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

В Минздраве дали детальное разъяснение и перечислили, в каких случаях семейный врач выписывает направление на анализ.

По стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:

  • Лицам с подозрением на COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с вне госпитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.

Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 60 20 19.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве перечислили все симптомы легкой формы коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что киевский инфекционист озвучил, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом. И это далеко не шесть месяцев, а намного больше.

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