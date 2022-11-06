"Терпи, ты же кормишь грудью!": врачи рассказали, что на самом деле можно в это время

Грудное вскармливание – особенный процесс и время, когда мама с младенцем будто отгораживаются от всего мира. Но не мир от них. Ведь найдется с десяток советчиков, которые будут крутить у виска, когда вы вздумаете съесть апельсин, пойдете в бассейн или на маникюр... Здесь истина одна, слушайте врачей, себя и ребенка.
Что же на самом деле можно и нельзя делать в то время, когда вы кормите младенца, рассказали в сообществе sviy.doc.
Если манипуляция требует длительного отлучения вас от ребенка или сопровождается выраженной болью (боль вызывает гормоны стресса, в свою очередь – спазм молочных протоков и затруднение прохода молока). Если возможно, следует перенести это после полноценной отладки грудного кормления.
Также вследствие измененного гормонального фона женщины некоторые процедуры будут иметь недостаточный или недлительный эффект.
И помните о собственной безопасности, когда речь идет о манипуляциях с биологическими жидкостями организма.
Ламинирование, покраска, кератин, ботокс, биозавивка волос (и ресниц, и бровей) – можно.
Наращивание, гель-лак и любые манипуляции с ногтями – можно.
Уходовая и декоративная – можно.
Но при дерматитах непонятного происхождения рассмотреть ее как один из раздражителей.
Не нужно, если этого не требует состояние вашего здоровья.
Можно есть буквально все, что безопасно для вас (поэтому следует осторожничать с лесными грибами и вяленой копченой рыбой).
Можно!
Пилинги, шлифование, эпиляции (лазерные, шугаринг), лифтинги, мезотерапия, ботокс и гиалуроновая кислота – можно!
Дозированные физические нагрузки и зарядка даже рекомендованы (с разрешения вашего врача).
Но занимайтесь по мере своих возможностей и физической подготовки.
Можно! И грудь не простудите, и хлорка в молоко не попадет.
Можно! Но лучше без экстрима.
Можно, но лучше не надо: загар на солнце или в солярии нехорошо и для не кормящих грудью людей.
Поэтому хотя бы не забывайте о достаточной защите SPF.
Можно! А если это расслабляющий массаж, от которого вы получаете удовольствие, то даже нужно.
Можно! От лихорадки не сгорает молоко, а большинство медицинских препаратов разрешены на грудном вскармливании (проверить можно на e-lactancia.org).
Даже под обезболиванием – можно.
И можно, и нужно. Этим вы дополнительно защитите и своего малыша, если вакцинация невозможна по возрасту.
Ранее врач также рассказала все об УЗИ во время беременности.
Кроме того, мы писали, что может означать положительный тест на беременность, если вы не беременны.