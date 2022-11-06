"Терпи, ти ж годуєш грудьми!": лікарі розповіли, що насправді можна в цей час

Грудне вигодовування - особливий процес і час, коли мама з немовлям ніби відгороджуються від усього світу. Але не світ від них. Адже знайдеться з десяток порадників, які будуть крутити у вилиці, коли ви надумаєте з'їсти апельсин, підете в басейн чи на манікюр... Тут істина одна, слухайте лікарів, себе і дитину.
Що ж насправді можна і не можна робити у час, коли ви годуєте немовля, розповіли у спільноті sviy.doc.
Якщо маніпуляція потребує тривалого відлучення вас від дитини або супроводжується вираженим болем (біль викликає гормони стресу, в свою чергу - спазм молочних проток і утруднення витікання молока). Якщо можливо, варто перенести це після повноцінного налагодження грудного годування.
Також внаслідок зміненого гормонального фону жінки, деякі процедури матимуть недостатній, або нетривалий ефект.
І пам'ятайте про власну безпеку коли йдеться про маніпуляції з біологічними рідинами організму.
Ламінування, фарбування, кератин, ботокс, біозавивка волосся (і вій, і брів) - можна.
Нарощення, гель-лак і будь-які маніпуляції з нігтями - можна.
Доглядова та декоративна - можна.
Але при дерматитах незрозумілого походження розглянути її як один з подразників.
Не потрібна, якщо цього не вимагає стан вашого здоров’я.
Можна їсти буквально все, що безпечно для вас (тому варто бути обережним з лісовими грибами та в’яленою копченою рибою).
Можна!
Пілінги, шліфування, епіляції (лазерні, шугаринг), ліфтинги, мезотерапія, ботокс та гіалуронова кислота - можна!
Дозовані фізичні навантаження та зарядка є навіть рекомендованими (з дозволу вашого лікаря).
Але займайтеся в міру своїх можливостей та фізичної підготовки.
Можна! І груди не простудите, і хлорка в молоко не попаде.
Можна! Але краще без екстриму.
Можна, але краще не треба: засмага на сонці чи в солярії недобре і для негодуючих грудьми людей.
Тому хоча б не забувайте про достатній захист spf.
Можна! А якщо це розслабляючий масаж, від якого ви отримуєте задоволення, то навіть треба.
Можна! Від лихоманки не згорає молоко, а більшість медичних препаратів дозволені на грудному вигодовуванні (перевірити можна на e-lactancia.org).
Навіть під знеболенням - можна.
І можна, і треба. Цим ви додатково захистите і своє малятко, якщо вакцинація неможлива згідно віку.
Раніше лікар також розповіла все про УЗД під час вагітності.
Крім того ми писали, що може означати позитивний тест на вагітність, якщо ви не вагітні.