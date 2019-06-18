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Тернопільську область накрило великим градом: побило весь урожай

STYLERЖиття    18.06.2019 - 17:41
Тернопільську область накрило великим градом: побило весь урожай
Страшний град в Тернопільській області (Колаж РБК-Україна)

Під Тернополем випав град розміром з волоський горіх

Великий град обрушився на декілька сіл в Тернопільській області. Місцеві жителі розповіли, що градини були розміром з волоський горіх. Фото розмістили на сторінці села Худиківці в соціальній мережі Facebook.

Місцеві жителі сфотографували град, який місцями сягав розмірів перепелиного яйця. Також було опубліковано відео, на якому видно, як град відбивається від землі, як кульки для пінг-понгу. Незвичайне природне явище побило урожай на городах, а також завдало серйозної шкоди плодовим кущам і деревам.

 
Град в Тернопільській області (facebook.com/khudykivtsi)

Великий град був також зафіксований і в сусідніх селищах – Мельниця-Подільська та Збручанське. Всі навколишні села були затоплені через сильну зливу. В деяких місцях вода на городах було по кісточки.

 

Дощ з градом 17 червня 2019р. 17 година, с. Худиківці.

Опубліковано Худиківці Понеділок, 17 червня 2019 р.

Крупний град побив урожай у Тернопільській області

Погода в цьому році не дає перепочинку і жителям інших областей. Незважаючи на високі температури повітря, з градом, сильним штормовим вітром і страшними зливами стикаються жителі східних, центральних і західних областей.

Нещодавно ми повідомляли про те, що над Луганською областю пронісся страшний буревій та злива, який залишив багатьох місцевих жителів без врожаю. Регіон засипало великим градом у формі зірочок.

Львів пішов під воду під час сильної грози. На місто, а також на частину області обрушилася сильна злива та гроза, які в лічені хвилини перетворили вулиці міста на річки.

А також ми писали про те, що під Дніпром пронісся страшний буревій, який валив конструкції і дерева прямо на голови місцевим жителям.

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