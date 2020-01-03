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Під Тернополем жорстоко побили ветерана АТО: деталі події

STYLERЖиття    03.01.2020 - 12:37
Під Тернополем жорстоко побили ветерана АТО: деталі події
Під Тернополем побили учасника АТО (Колаж РБК-Україна)

Місцевий підприємець накинувся на учасника АТО з молотком

У Тернопільській області жорстоко побили ветерана АТО. Як повідомила його дочка Лана Макаренко на своїй сторінці в Facebook, конфлікт стався з певної причини, і місцевий підприємець бив її батька молотком по голові.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Швейків Монастириського району Тернопільської області. На учасника бойових дій на Донбасі напав місцевий підприємець, власник продуктового магазину в селі. Потерпілий звинуватив власника магазину у несанкціонованій продажу алкоголю. У відповідь той схопився за молоток і накинувся на місцевого жителя.

"Подивіться, як побив мого батька, бійця АТО, місцевий підприємець Микола Коржановський. Молотком по голові! Папа бореться проти несанкціонованої торгівлі алкоголем в магазині, власником якого є Коржановський. Всю молодь нашого села споює паленим алкоголем, тепер накинувся на батька", - написала Макаренко і попросила відгукнутися свідків цього нападу.

"Прошу всіх свідків дати свідчення, так як приховування інформації теж карається законом. Заяви написані", - додала жінка і опублікувала фотографію свого батька, всього в крові.

В коментарях вона розповіла, що це не перший конфлікт з власником сільського магазину, який незаконно торгує алкоголем. Раніше учасник АТО вже звертався з приводу цього факту, але на його заяви не відреагували в місцевих органах.

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