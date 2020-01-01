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У Миколаєві люди побили п'яного водія: рулив по зустрічній

STYLERЖиття    01.01.2020 - 16:29
У Миколаєві люди побили п'яного водія: рулив по зустрічній
У Миколаєві побили п'яного водія (Колаж РБК-Україна)

У Миколаєві чоловік потрапив під роздачу за те, що п'яним їздив по зустрічній

У Миколаєві очевидці порушення правил дорожнього руху побили нетверезого водія. Він виїхав на зустрічну смугу і заблокував рух транспорту. Про це повідомляє видання Nikolaev24.

Інцидент стався рано вранці 1 січня на Центральному проспекті. Водій автомобіля ВАЗ виїхав на односторонню смугу руху на проспекті і заблокував рух транспорту в бік вулиці Садової для інших автомобілів.

Як повідомили в поліції, водій виїхав на односторонню вулицю і почав рух "проти течії". В районі перетину з вулицею Московською його рух зупинили інші водії. Між сторонами розгорівся конфлікт. Свідки порушення ПДР встигли добряче "поштовхати" винуватця за його поведінку. На місце події викликали патрульну поліцію, яка і врятувала чоловіка від розправи розлючених очевидців події.

У Миколаєві побили п'яного водія, який виїхав на зустрічну смугу

Крім того, з'ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ був у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні поліцейські перевірили його на алкостестері "Драгер", який показав 1,24 проміле парів алкоголю у літрі повітря, що видихається.

На порушника був складений адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП України.

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