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У Харкові водій побив пасажирів: деталі події

STYLERЖиття    02.01.2020 - 19:29
У Харкові водій побив пасажирів: деталі події
У Харкові водій побив людей (фото: УНІАН)

У Харкові водій транспорту напав з монтуванням на двох пасажирів

У Харкові водій тролейбуса напав з монтуванням на двох пасажирів. Він завдав людям тяжкі тілесні ушкодження. Під час руху транспорту у 50-річного водія виникла словесна перепалка з пасажирами, після чого чоловік вирішив помститися людям і напл на них. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Водій почав лаятися матом і зупинив транспортний засіб.

"Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік узяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира", - розповіли в поліції.

За даним фактом слідчим Основьянского відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 50-річному водієві транспорту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому "світить" до п'яти років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, у Харькове водій одного з тролейбусних маршрутів попросив руки і серця своєї колеги по роботі - кондукторши, яка працює з ним. Чоловік зробив це дуже оригінально, пропозиція про весілля прозвучала через гучномовець.

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