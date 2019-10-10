Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)

У Тернопільській області сусідка винесла з вогню трьох сусідських малюків, коли будинок вже щосили палахкотів. Жінка врятувала життя дітям до того, як приїхали рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежа сталася у селі Турильче Борщагівського району. Одноповерховий будинок загорівся, коли діти були вдома самі.

"Вогонь знищив облицювання стін на площі 30 квадратних метрів і предмети побуту", - уточнили у відомстві.

Ще до приїзду на місце трагічного інциденту рятувальників місцева жителька села Дар'я Бабій. Вона винесла через вікно дітей трьох, п'яти і одинадцяти років.

Фото: Пожежа знищила майже весь будинок (ДСНС)

Відео: Жінка винесла з вогню трьох дітей (YouTube/TV4)