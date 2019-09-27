Під Тернополем трагічно помер молодий ветеран АТО: усі подробиці

Вчора, 26 вересня, в Тернопільській області помер ветеран АТО Микола Мучинский, який сам пішов захищати територію України під час війни на Донбасі. Про це повідомляє місцеве видання "Реально".

Український боєць помер після тяжкої хвороби. Микола народився в селі Конюхи Тернопільській області і був учасником добровольчого батальйону "Айдар".

Похорони воїна пройдуть сьогодні, 27 вересня, о першый годины дня в його рідному селі Конюхи.

Ветеран АТО трагічно помер в Тернопільській області (фото: realno.te.ua)

Нагадаємо, що на Донбасі загинув український військовий Андрій Сторожук, у якого залишився маленький син 2017 року народження. Боєць помер від рук ворожого снайпера. Він народився в 1992 році в селі Педоси Вінницької області.

Раніше повідомлялося про те, що в лікарні помер важко поранений на фронті 26-річний військовий Максим Кондратюк. За його життя медики боролися кілька днів, але його серце зупинилося. Його привезли до лікарні з численними пораненнями. У військового залишилася дружина і маленька дочка.

Ми також писали про те, що на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона Михайло Ткачишин. Йому був всього 31 рік і у військового залишився маленький син і батьки.