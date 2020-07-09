Під Тернополем п'яний водій збив дитину і намагався втекти: його мало не лінчували

Під Тернополем п'яний водій збив хлопчика (колаж РБК-Україна)

Винуватця ДТП після наїзду на хлопчика затримали місцеві жителі

Під Тернополем п'яний водій на великій швидкості збив восьмирічного хлопчика, який стояв з велосипедом разом зі своєю старшою сестрою на узбіччі дороги. Дитину терміново госпіталізували з численними травмами.

Винуватець ДТП намагався втекти після аварії, але не впорався з керуванням і через 300 метрів злетів у кювет. Втекти йому завадили місцеві жителі, які й викликали правоохоронців. Про це передали в прес-службі поліції Тернопільської області.

У постраждалого хлопчика з села Прошова медики діагностували перелом ноги, закриту травму живота, забій грудної клітки та інші тілесні ушкодження. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Зазначається, що удар автомобіля Volkswagen був настільки сильним, що велосипед відкинуло на 15 метрів, а колесо повністю відірвало.

Дівчинка встигла відскочити машини, що летіла, та уникнути удару, а її молодший брат - ні.

Як з'ясувалося, на момент ДТП водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Алкотестер "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю.

Під Тернополем п'яний водій збив дитину на величезній швидкості (Фото: tp.npu.gov.ua)

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Гарасиміва, порушник - житель села Смолянка Тернопільського району, 1982 року народження.

У салоні авто перебував також і знайомий водія.

"Але він був настільки п'яний, що протягом двох годин не міг ані говорити, ані вийти з іномарки. Від людського самосуду водія врятував приїзд правоохоронців", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали за статтею 208 КПК. Водієві інкримінують статтю 286 частина 2 КК - порушення ПДР, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Відео: Під Тернополем п'яний водій збив восьмирічного хлопчика і спробував втекти з місця ДТП

Раніше повідомлялося, що недавно у Харкові п'яний водій наїхав на дитину і кидався з мачете на людей.

Нагадаємо, що в Україні за п'яне водіння вже скасували кримінальну відповідальність, але хочуть знову змінити покарання і ввести арешти на 15 діб.