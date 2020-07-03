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У Харкові п'яний водій наїхав на дитину: кидався з мачете на людей

STYLERЖиття    03.07.2020 - 09:26
У Харкові п'яний водій наїхав на дитину: кидався з мачете на людей
У Харкові п'яний водій скоїв ДТП (колаж РБК-Україна)

У Харкові водій збив дитину, а потім втік

У Харкові п'яний чоловік за кермом автомобіля наїхав на дитину. Після цього водій намагався втекти, але його затримали небайдужі перехожі. ДТП сталося на вулиці Студентська.

Як повідомляють в Telegram-каналі "ХС Харків", у постраждалого хлопчика перелом ноги. А водій після події втік у бік кафе "Альпійський двір", де закрився зі своїми друзями.

"Юрба зібралася величезна. Складається враження, що якби не "копи", то над водієм влаштували б самосуд", - написав про аварії автор посту.

Поліція затримала водія, його відвезли проходити тест на алкоголь.

Відзначається, що сам водій арабського походження, він намагався сховатися від правосуддя.

У Харкові п'яний водій наїхав на дитину: кидався з мачете на людей

У Харкові збили дитину (фото: Салтівка)

У Харкові п'яний водій збив дитину (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, у Києві п'яний "коп" влаштував заворушення на вулицях.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України водители
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