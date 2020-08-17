Під Тернополем виявили загадкове поховання: археологи в подиві

Під Тернополем археологи виявили стародавнє поховання, яке поставило фахівців в глухий кут. В одній з могил було знайдено останки священника, молодої дівчини та дитини.

Розкопки проводилися в селі Залізко Зборівського району Тернопільської області. Біля костелу святого Антонія були виявлені поховання XVII-XIX століть. Раніше на цьому місці був центр селища і цвинтар, які були виявлені ще рік тому. Цього разу археологам вдалося розкопати 10 людських скелетів, серед яких останки 20-річного католицького священника, дівчата і дитини. Про це повідомляє "Суспільне. Тернопіль".

"Священник був похований в ризах, в сутані з нашитою бронзовою іконою з емалями. Як ми вже визначили, це була Ченстоховська або Белзька Богородиця. Також у нього були чіткі, від яких залишилися хрестик і намистина. Бачимо класичне католицьке зображення розп'яття з відповідними символами на обороті ", - розповів археолог Василь Ільчишин.

Також були виявлені останки дівчини близько 20 років. У неї на грудях був дерев'яний хрест зі свинцевим розп'яттям і бронзовий перстень зі скляними камінчиками на пальці. У могилі були ще останки дитини, за даними фахівців - це була дівчинка, близько 4-5 років. Поруч з нею був знайдений бісер.

Всі ці знахідки будуть вивчати антропологи з Києва, а потім їх відправлять в Залозецький краєзнавчий музей.

Під Тернополем археологи виявили дивну знахідку

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