Під Тернополем двоє дітей випали з автобуса на ходу: усі подробиці

В Тернопільській області на автотрасі в Збаразькому районі з рейсового автобуса Тернопіль-Мусорівці випали двоє неповнолітніх жителів районного центру. Інцидент стався в п'ятницю, 13 грудня, недалеко від села Базаринці. Про це повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці з'ясували, що молоді люди випали з задньої двері автобуса "Еталон". При цьому хлопці 2003 і 2006 років народження отримали травми, які, на щастя, виявилися не важкими.

Діти випали з автобуса під Тернополем (фото: tp.npu.gov.ua)

За словами свідків, в автобусі були вільні місця, але неповнолітні не захотіли сідати і стояли на сходах біля виходу і спілкувалися з компанією молодих людей.

Коли водій повертав, то один з хлопців зачепив ручку від задньої двері, і вона відкрилася. Після цього, двоє хлопців вилетіли з автобуса. У даний момент автобус перебуває на штрафмайданчику і чекає на автотехнічну експертизу.

Даний інцидент кваліфікується як порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що минулого місяця в Одесі стався схожий випадок. При здійсненні повороту 38-річна жінка випала з задньої двері маршрутки. Але у потерпілої виявилися серйозні травми, у неї був струс мозку і перелом правого стегна. Після жорсткого падіння її госпіталізували.