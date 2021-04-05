У Тернополі від коронавірусу помер відомий лікар: "був добрим і скромним"
У Тернополі від ускладнень після коронавірусу помер завідувач відділення інтенсивної терапії обласного наркодиспансеру, анестезіолог Олександр Геба.
Про смерть медика розповів його близький друг Сергій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.
Лікар Олександр Геба заразився коронавірусною хворобою кілька тижнів тому. У нього розвинулася важка форма захворювання, яка викликала пневмонію.
Друзі медика організували збір коштів для того, щоб його врятувати. Лікарі до останнього сподівалися, що він вибереться, але на жаль 3 квітня серце Олександра Геби битися перестало.
Лікар Олександр Геба помер від коронавірусу
В мережі про лікаря відгукуються дуже тепло і згадують його, як професійну, чуйну і добру людину.
- Дуже сумно, сльози і якась порожнеча, яку залишив наш Олександр Матвійович, який завжди тихенько говорив, бо був розумним, добрим, справедливим, і скромним. Не віриться ніяк ... Спочивай з Богом. Видно там теж потрібні світлі люди! Вічна пам'ять!
- Не віриться, що його вже не буде з нами. Найщиріші співчуття рідним.
- Лікарі не вмирають. Вони відлітають на небо.
- Пішов у кращий світ Олександр Матвійович. Тільки найкращі спогади й не хочеться вірити. Царство небесне. Співчуття родині.
- Вічна пам'ять тобі, друже! Не віриться і не знаю, як таке могло трапитися. Боже! Чому так?
- Один з небагатьох, кого буде не вистачати. Думаю, вам цікавіше "там", Матвійович...
- Непоправна втрата. Біль. Співчуття рідним.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові від коронавірусу померла відома художниця.
А також розповідали про те, що у Харкові від ускладнень коронавірусу помер головлікар лікарні.