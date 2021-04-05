В Тернополе от коронавируса умер известный врач: "был добрым и скромным"
В Тернополе от осложнений после коронавируса скончался заведующий отделением интенсивной терапии областного наркодиспансера, анестезиолог Александр Геба.
О смерти медика рассказал его близкий друг Сергей Кучеренко на своей странице в Facebook.
Врач Александр Геба заразился коронавирусной болезнью несколько недель назад. У него развилась тяжелая форма заболевания, которая вызвала пневмонию.
Друзья медика организовали сбор средств для того, чтобы его спасти. Врачи до последнего надеялись, что он выкарабкается, но к сожалению 3 апреля сердце Александра Гебы биться перестало.
Врач Александр Геба умер от коронавируса
В сети о враче отзываются очень тепло и вспоминают его, как профессионального, чуткого и доброго человека.
- Очень печально, слезы и какая-то пустота, которую оставил наш Александр Матвеевич, который всегда тихонько говорил, ибо был интеллигентным, добрым, справедливым и скромным. Не верится никак ... Покойся с Богом. Видно там тоже нужны светлые люди! Вечная память!
- Не верится, что его уже не будет с нами. Самые искренние сочувствия родным.
- Врачи не умирают. Они улетают на небо.
- Пошел в лучший мир Александр Матвеевич. Только самые лучшие воспоминания и не хочется верить. Царство небесное. Соболезнования семье.
- Вечная память тебе, друг! Не верится и не знаю, как такое могло случиться. Боже! Почему так?
- Один из немногих, кого будет не хватать. Думаю, вам интереснее "там", Матвеевич…
- Непоправимая утрата. Боль. Соболезнование родным.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове от коронавируса умерла известная художница.
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