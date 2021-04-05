В Тернополе от коронавируса умер известный врач: "был добрым и скромным"

В Тернополе от осложнений после коронавируса скончался заведующий отделением интенсивной терапии областного наркодиспансера, анестезиолог Александр Геба.

О смерти медика рассказал его близкий друг Сергей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Врач Александр Геба заразился коронавирусной болезнью несколько недель назад. У него развилась тяжелая форма заболевания, которая вызвала пневмонию.

Друзья медика организовали сбор средств для того, чтобы его спасти. Врачи до последнего надеялись, что он выкарабкается, но к сожалению 3 апреля сердце Александра Гебы биться перестало.

Врач Александр Геба умер от коронавируса

В сети о враче отзываются очень тепло и вспоминают его, как профессионального, чуткого и доброго человека.