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В Тернополе от коронавируса умер известный врач: "был добрым и скромным"

Новина українською → Тернополь, Понедельник 05 апреля 2021 14:47
В Тернополе от коронавируса умер известный врач: "был добрым и скромным" В Тернополе умер известный врач (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тернополе от осложнений после коронавируса скончался заведующий отделением интенсивной терапии областного наркодиспансера, анестезиолог Александр Геба.

О смерти медика рассказал его близкий друг Сергей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Врач Александр Геба заразился коронавирусной болезнью несколько недель назад. У него развилась тяжелая форма заболевания, которая вызвала пневмонию.

Друзья медика организовали сбор средств для того, чтобы его спасти. Врачи до последнего надеялись, что он выкарабкается, но к сожалению 3 апреля сердце Александра Гебы биться перестало.

В Тернополе от коронавируса умер известный врач: &quot;был добрым и скромным&quot;

Врач Александр Геба умер от коронавируса

В сети о враче отзываются очень тепло и вспоминают его, как профессионального, чуткого и доброго человека.

  • Очень печально, слезы и какая-то пустота, которую оставил наш Александр Матвеевич, который всегда тихонько говорил, ибо был интеллигентным, добрым, справедливым и скромным. Не верится никак ... Покойся с Богом. Видно там тоже нужны светлые люди! Вечная память!
  • Не верится, что его уже не будет с нами. Самые искренние сочувствия родным.
  • Врачи не умирают. Они улетают на небо.
  • Пошел в лучший мир Александр Матвеевич. Только самые лучшие воспоминания и не хочется верить. Царство небесное. Соболезнования семье.
  • Вечная память тебе, друг! Не верится и не знаю, как такое могло случиться. Боже! Почему так?
  • Один из немногих, кого будет не хватать. Думаю, вам интереснее "там", Матвеевич…
  • Непоправимая утрата. Боль. Соболезнование родным.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове от коронавируса умерла известная художница.

А также рассказывали о том, что в Харькове от осложнений коронавируса скончался главврач больницы.

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