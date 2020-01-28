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У Тернополі хаскі жорстоко напала на дитину: деталі страшної ПП

STYLERЖиття    28.01.2020 - 17:45
У Тернополі хаскі жорстоко напала на дитину: деталі страшної ПП
У Тернополі собака напала на 9-річну дитину (Колаж РБК-Україна)

У Тернополі собака хаскі напала на школяра, який хотів погладити його

У Тернополі 28 січня собака хаскі жорстоко напала на дитину. Дев'ятирічний хлопчик вранці прямував до школи, коли побачив на дитячому майданчику собаку, якого захотів погладити. Тварина виявилася не в дусі і напала на школяра. Собака вкусив хлопчика за руку і за обличчя. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернпольскої області.

Коли дитина почала кричати від болю, сусіди побачили, що сталося і відразу ж викликали швидку допомогу. Хлопчика госпіталізували в місцеву лікарню і зараз його готують до операції

Зазначимо, що під час нещасного випадку власника тварини поруч з нею не було. За словами сусідів, саме цей собака не вперше нападає на людей. Її господар живе в іншій країні, а жінка, яка доглядає за вихованцем, не може з ним впоратися.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Як ми раніше повідомляли, у Києві собака накинувся на маленьку дитину, який просто йшов по вулиці зі своїм батьком з дитячого садка і вже підходив до будинку. Власник пса не зміг утримати розлючену тварину і відкликати геть. Інцидент стався в районі Вітряних Гір.

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