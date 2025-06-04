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Срочно! WhatsApp прекращает работу на некоторых iPhone: список уже есть

Среда 04 июня 2025 13:45
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Срочно! WhatsApp прекращает работу на некоторых iPhone: список уже есть WhatsApp прекратил поддержку этих моделей iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

С 1 июня WhatsApp официально прекратил поддержку iOS-версий старше 15.1, что сделало невозможным использование мессенджера на ряде моделей iPhone. Изначально Meta планировала внедрить изменения с 5 мая, но затем отложила срок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях, связанных с продукцией Apple.

На каких iPhone WhatsApp больше не работает

Теперь WhatsApp не совместим с iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Владельцы этих устройств не смогут пользоваться приложением для зашифрованного обмена сообщениями, если не обновят смартфон.

В качестве альтернативы можно использовать веб-версию мессенджера через браузер по адресу web.whatsapp.com, однако опыт использования будет ограничен.

Пользователям, планирующим перейти на более современные модели, рекомендуется сделать резервное копирование чатов в iCloud. Затем с помощью функции Chat Transfer можно восстановить всю историю переписок и медиа на новом устройстве. Подробные инструкции доступны в Справочном центре WhatsApp.

Кроме того, WhatsApp стал доступен на iPad - спустя более 15 лет после запуска сервиса.

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