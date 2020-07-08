Тепло повертається: яким областях України пощастить з погодою

Погода в Україні трохи налякала жителів країни. Проте тепла та сонячна погода повертається і в більшості регіонів у четвер, 9 липня, буде тепло і сонячно.

На сході країни синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +15 +18 градусів, вдень очікується від +24 до +27 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі від +15 до +18 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +16 +18 градусів, вдень +26 +28 градусів.

На півночі країни очікується суха і сонячна погода, без опадів. Нічна температура становитиме +14 +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22 +24 градуси.

У західних областях можливі локальні грози на Волині, у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. В інших ймовірність опадів низька. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів, вдень очікується від +20 до +23 градусів, місцями прогріється до +24 +25 градусів.

У центральних областях без опадів, невелика хмарність. Вночі від +14 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +24 +27 градусів.

У Києві 9 липня хмарно, опади не прогнозуються. Вночі +14 +16 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 9 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, коли Україну знову накриє спекотна погода.

А також розповідали про те, що лікар дав практичні поради про те, як легко пережити різкі перепади погоди.