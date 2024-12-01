Теплое пальто на зиму: какие фасоны и тренды выбирают Злата Огневич, Кристина Горняк и жена Павлика

Злата Огневич

Популярная украинская певица Злата Огневич следит за модными трендами. Как для повседневных луков, так и для съемок артистка выбирает образы с пальто.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фотосессии певица предпочла коричневое пальто в стиле оверсайз, которое она дополнила тонким ремнем на поясе, а также кожаными перчатками, полупрозрачными колготками и обувью на высоких каблуках.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для другой съемки Огневич выбрала трендовое кожаное пальто в цвете бургунди. Этот образ артистка также дополнила высокими кожаными перчатками.

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк выбрала стильный образ на осень с длинным пальто в оттенке кемел. Его она дополнила широкими брюками шоколадного оттенка и бежевым свитером. Завершали образ ботильоны с узкими носками на высоком каблуке, солнцезащитные очки и массивное украшение на шее.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Екатерина Репяхова

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова для повседневного лука выбрала длинное серо-бежевое пальто. Под него она надела коричневые джинсы и свитер молочного оттенка. Завершали лук белая обувь и небольшая сумка кросс-боди.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Люда с Голливуда

Блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) демонстрирует на своей странице разные варианты с пальто. Так, для теплое осени она выбрала серое пальто, которое стилизовала с черным комбинезоном, высокими сапогами и длинным шарфом.

Люда с Голливуда (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Также она продемонстрировала образ с пальто из искусственного меха. Под него она надела длинное трикотажное платье темно-коричневого оттенка и высокие сапоги. Завершить лук блогерша решила тонкой шапкой, массивными серьгами и сумкой.

Люда с Голливуда (фото: instagram.com/lyudashollywooda)