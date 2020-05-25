Тепла не чекайте: синоптик засмутила прогнозом до кінця весни

Погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде. А ось з 1-2 червня стовпчики термометрів можуть "перестрибнути" за +20 градусів.

Такі погодні новини повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. Ну а завтра, 26 травня, "ця противна холодна какабека", за словами синоптика, триватиме в Україні.

"Циклонічність над Чорним морем і Туреччиною захопить завтра, 26-го травня, дощами знову більшість областей України. Вітер буде з північного сходу, сходу, невеликий або помірний", - пише синоптик.

Температура повітря найближчої ночі передбачається +6+12 градусів, вдень +13+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів.

У Києві вівторок 26 травня буде з дощами і холодним повітрям. Вночі +10 градусів, завтра вдень +14 градусів.

"З середи і до кінця тижня в столиці все ж потеплішає, правда, з невеликими коливаннями. А так, щоб нарешті відчути, що людське тепло буває - з 1-2 червня ми доберемося до +20 градусів і навіть спробуємо їх перестрибнути", - прогнозує Діденко.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що географ-метеоролог Віра Балабух вважає, що літо в Україні відзначиться різкими перепадами, як температур, так і атмосферних явищ. Спека і посуха буде чергуватися з потужними зливами і градами.

А ось в Донецькій області вже випав густий град, який усіяв землю так, що це нагадало сніговий покрив.