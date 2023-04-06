Теперь вместе с Небесным оркестром: на войне погиб талантливый музыкант Константин Старовицкий

На фронте, защищая Украину от российских захватчиков, погиб боец ВСУ, а до полномасштабного вражеского вторжения - музыкант и дирижер, артист Национального академического симфонического оркестра и Киевского муниципального академического театра оперы и балета Константин Старовицкий.

Скорбную весть 6 апреля сообщили в Национальной филармонии Украины на странице в Facebook .

Жизнь 40-летнего воина-музыканта оборвалась на Краматорском направлении, во время выполнения боевых задач.

Коллеги музыканты рассказывают, что пан Константин служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра (сам он родился в Броварах). Позже украинский защитник отражал навалу интервентов в Харьковской области.

"Сегодня оркестр понес невосполнимую утрату. Защищая нас с вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовицкий. Вечная память герою!!! Царство небесное", - говорит генеральный директор Национального академического симфонического оркестра Украины Александр Пироженко.

Константин Старовицкий (фото: facebook.com/KyivOperaTheatre)

Композитор, профессор Леся Дичко так вспоминает пана Константина, который был ее учеником по оркестровке: "Прекрасный музыкант, исполнитель... Всегда общителен, любил музыку. Костя, я всегда буду тебя помнить и мне очень грустно, что произошло такое горе".

"Еще одна непоправимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии - дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель". Слава Герою! Вечная память! Слава Украине!", - говорят в Киевской опере.

Музыкант Ангелина Карпенко, вспоминая своего коллегу, пишет в Facebook, что вместе они ранее работали над спектаклем, мечтали о сцене, собрали хорошую команду.

"Теперь он будет играть свою музыку вместе с Небесным оркестром... Светлая и добрая память Герою… Вечный покой… Украина обязательно победит, ты все сделал для этого!" - подчеркивает певица.

Константин Старовицкий (фото: facebook.com/karpenko.angelina)

У Старовицкого остались дочь Ева, жена Снежана и пожилая мама.

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Константин Старовицкий - снимок за 2011 года, когда музыкант стал победителем Третьего всеукраинского фестиваля дирижерского искусства "Музыкальная Таврия", что состоялся в Херсоне (фото: facebook.com/MusicReviewUkraine)