"Его смерть на счету врага": умер гениальный украинский музыкант

Музыкант Сергей Круценко умер в возрасте 55 лет. Он был гениальным композитором, продюсером, режиссером.

О его кончине рассказала на странице в Facebook певица Джамала.

Что известно о смерти Сергея Круценко

"Умер мой друг и без преувеличения – абсолютный гений. Музыкант, композитор, аранжировщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Человек, с которым я работала 1,5 года над масштабным проектом, который не вписывается ни в какие стандартные рамки музыкального произведения", - написала звезда.

Известно, что всю войну Сергей оставался в Киеве и никуда не выезжал.

"Сергей Круценко умер не на фронте, но я записываю его смерть на счет нашего врага, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто отзывчив и уязвим – это дается сложно", - отметила артистка.

Умер музыкант Сергей Круценко (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Музыкант очень переживал за свою незрячую 83-летнюю маму, за которой он ухаживал, а также за своих детей, которых нужно было вывезти.

Джамала рассказала, что Круценко работал над авторской оперой, фильмом о Бабьем Яре и был главным в научной работе об исследовании и влиянии звука.

Биография Сергея Круценко

Сергей Круценко – украинский композитор, исполнитель-мультиинструменталист, продюсер, режиссер, поэт и мыслитель, специалист по акустических и визуальных технологий.

Он открыл первую в Украине студию звукозаписи, которая осуществляет запись акустических составов для кино- и аудиофильских релизов в звуковых форматах DSD и PCM 384KHz, во всех современных форматах пространственного звука Surround.

С 2004 по 2006 годы Сергей работал на должности советника Министра культуры Украины по кино и музыкальной политике.

С 1991 года он активно участвовал в разработке и внедрении законов об авторском праве в Украине.