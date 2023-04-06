Тепер разом із Небесним оркестром: на війні загинув талановитий музикант Костянтин Старовицький

На фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув боєць ЗСУ, а до повномасштабного ворожого вторгнення - музикант і диригент, артист Національного академічного симфонічного оркестру та Київського муніципального академічного театру опери та балету Костянтин Старовицький.

Скорботну звістку 6 квітня повідомили у Національній філармонії України на сторінці у Facebook .

Життя 40-річного воїна-музиканта обірвалося на Краматорському напрямку під час виконання бойових завдань.

Колеги музиканти розповідають, що пан Костянтин служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру (сам народився у Броварах). Пізніше український захисник відбивав навалу інтервентів у Харківській області.

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький. Вічна пам'ять герою! Царство небесне", - каже генеральний директор Національного академічного симфонічного оркестру України Олександр Піроженко.

Костянтин Старовицький (фото: facebook.com/KyivOperaTheatre)

Композитор, професор Леся Дичко так згадує пана Костянтина, який був її учнем з оркестрування: "Прекрасний музикант, виконавець... Завжди товариський, любив музику. Костя, я завжди тебе пам’ятатиму і мені дуже шкода, що сталося таке горе".

"Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема. Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом - диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель". Слава Герою! Вічна пам'ять! Слава Україні!", - кажуть у Київській опері.

Музикант Ангеліна Карпенко, згадуючи свого колегу, пише у Facebook, що разом вони раніше працювали над виставою, мріяли про сцену, зібрали гарну команду.

"Тепер він гратиме свою музику разом з Небесним оркестром… Світла і добра пам'ять Герою... Вічний спокій... Україна обов'язково переможе, ти все зробив для цього!" - наголошує співачка.

Костянтин Старовицький (фото: facebook.com/karpenko.angelina)

У Старовицького залишилися дочка Єва, дружина Сніжана та мама похилого віку.

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Костянтин Старовицький - знімок за 2011 рік, коли музикант став переможцем Третього всеукраїнського фестивалю диригентського мистецтва "Музична Таврія", що відбувся у Херсоні (фото: facebook.com/MusicReviewUkraine)