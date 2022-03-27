Тепер тільки природна краса і аромати: росіянки лишилися без ботоксу, тампонів і тоналки

В Росію перестануть завозити американський ботокс, філери та інші секрети молодості. Прокладки і тампони не купити, декоративну косметику розгрібають майже як цукор, а парфуми лишаться тільки вітчизняні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Тепер росіянки демонструватимуть тільки природну красу, адже колоти скоро буде нічим.

В мережі жартують, що чи не найбільше це засмутить... Путіна. Адже його давно підозрюють в омолодженні себе за допомогою подібних засобів. Поговорюють, що Путін до травня вже "здується".

Не ботоксом єдиним

Проблеми не тільки в галузі косметології і косметики. Елементарні засоби гігієни - прокладки, тампони - вже розкіш для російських жінок.

Вітаміни для краси - це також для росіянок вже вчорашній день.

Б’юті-блогерки, поки інші скупають цукор і крупи, гребуть з полиць декоративну косметику, адже скоро доведеться "шпаклювати цементом".

Елітні парфуми також скоро закінчаться в росіянок. А враховуючи відсутність прокладок, російські жінки будуть точити тільки природні аромати.