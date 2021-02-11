Теофімо Лопес надів футолку з Тризубом і звернувся до фанів: Слава Україні! (відео)

Боксер також одягнув футболку з національним гербом України - Тризубом, яку йому подарував Ковальчук, який приєднався до команди американця.

Теофімо Лопес у футболці з українським Тризубом (фото: instagram.com/kovalchukmykola)

"Всім привіт! Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм українським фанатам. Слава Україні!" - сказав Лопес.

Теофімо проказав останню фразу українською мовою. За кадром відразу після цього почувся відповідь Ковальчука: "Героям слава!"

"До побачення, Україно", - додав Лопес у своєму вітанні для українських уболівальників.

Відео: Теофімо Лопес звернувся до українських фанів і вигукнув: "Слава Україні!"

Судячи з усього, футболка з українською символікою дуже сподобалася Лопесу, і боксер вирішив її не знімати, продовживши своє тренування.

Відео: Теофімо Лопес тренується у футболці з українським Тризубом

Кадри відразу ж стали набирати захоплені коментарі в мережі. Там же Ковальчук і пояснив, чому з Теофімо вони зробили такий запис: "Я просто дуже люблю Україну і мої друзі теж".

Теофімо Лопес у футболці з українським Тризубом (фото: instagram.com/kovalchukmykola)