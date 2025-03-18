Темнота больше не помеха. Как на iPhone делать потрясающие ночные фото без обработки

Ночные фотографии на iPhone могут выглядеть размытыми, шумными и терять детали, если просто нажимать на кнопку. Но с правильными настройками и небольшими хитростями можно получать четкие и яркие снимки даже в полной темноте.

О том, как добиться потрясающих ночных фото без дополнительной обработки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Установите максимальную длительность ночного режима

Когда вы включаете ночной режим на iPhone, камера делает снимок в течение от 1 до 30 секунд. По умолчанию iPhone автоматически выбирает оптимальное время экспозиции в зависимости от условий освещения.

Однако вы можете вручную увеличить длительность съемки до максимального значения для получения еще более качественных снимков. Чем дольше камера собирает данные, тем более четкими, менее шумными и насыщенными получаются фотографии.

Как установить максимальное время экспозиции в ночном режиме:

Откройте приложение "Камера" и нажмите на стрелку в верхней части экрана

Нажмите на значок ночного режима (полумесяц) внизу экрана

Используйте ползунок, чтобы установить значение "Max"

Держите iPhone неподвижно и сделайте снимок.

Учтите, что максимальное доступное время экспозиции зависит от условий освещения и устойчивости камеры. Использование штатива позволяет сделать выдержку еще длиннее и получить более детализированные ночные снимки.

Установите максимальную длительность ночного режима (фото: MakeUseOf)

Регулируйте экспозицию вручную

Хотя ночной режим iPhone отлично справляется с автоматическим улучшением темных сцен, иногда он может излишне осветлять снимки. В таких случаях черные и серые оттенки могут выглядеть зернистыми, а яркие области - пересвеченными.

Чтобы исправить это, можно вручную уменьшить экспозицию. Это ограничит количество света, попадающего на матрицу, уменьшит шум и улучшит контрастность.

Для этого:

Нажмите на ту часть сцены, которую хотите сфокусировать

Появится индикатор экспозиции (значок солнца рядом с квадратом фокусировки)

Проведите пальцем вниз, чтобы затемнить изображение и вернуть глубокие тени.

Небольшое снижение экспозиции поможет избежать засветки ярких объектов, таких как уличные фонари или неоновые вывески. Однако не уменьшайте экспозицию слишком сильно, иначе фотография может стать слишком темной и потерять детали в тенях.

Регулируйте экспозицию вручную (фото: MakeUseOf)

Включите Apple ProRAW

Если у вас iPhone 12 Pro или более новая модель Pro/Pro Max, использование формата Apple ProRAW поможет улучшить ночные снимки. Этот формат объединяет детализированное изображение RAW с интеллектуальной обработкой Apple, позволяя лучше контролировать экспозицию, цвета и шумоподавление.

В отличие от стандартных форматов JPEG или HEIC, ProRAW сохраняет больше данных изображения, например, детали в тенях и светлых участках, что особенно полезно в условиях низкой освещенности.

Чтобы включить Apple ProRAW:

Перейдите в Настройки, Камера и Форматы

Включите Apple ProRAW. Если у вас iPhone 14 Pro или новее, установите разрешение 48 МП.

После этого в верхней части интерфейса камеры появится кнопка RAW. Нажмите ее перед съемкой ночных кадров. Позже снимки можно редактировать в приложениях, таких как Lightroom, чтобы добиться еще лучшего результата.

Включите Apple ProRAW (фото: MakeUseOf)

Отключите "Приоритет быстрой съемки"

Как правило, iPhone делает снимок сразу после нажатия на кнопку затвора. Для этого на всех iPhone по умолчанию включена функция "Приоритет быстрой схемки".

Однако этот режим не подходит для ночной съемки, так как он мешает камере захватывать больше деталей. Чтобы отключить его:

Перейдите в Настройки, Камера

Отключите параметр "Приоритет быстрой съемки"

Отключение этой функции может улучшить не только ночные снимки, но и фотографии в целом.

Отключите "Приоритет быстрой съемки" (фото: MakeUseOf)

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