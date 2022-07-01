Температура вище норми і посуха: яка буде погода в Україні в перший день липня і весь місяць

За даними Українського гідрометцентру, 1 липня антициклон призведе до зменшення хмарності, майже скрізь припиняться опади. Грозові дощі очікуються тільки в південних регіонах і в Карпатах.

Крім того, на більшій частині території країни буде вельми жарко, а вітер заспокоїться.

Температура повітря в денний час в середньому складе +26... +31 градусів, але в західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +36 градусів.

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки скрізь в Україні, за винятком Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму.

Карта погоди в Україні 1 липня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз на весь липень

В Україні протягом липня кількість опадів буде нижчою за норму на 20 - 50%, проте в окремих регіонах очікуються локальні грозові зливи, які принесуть достатню кількість вологи, зазначає синоптик Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

Він звертає увагу, що "плямистий" розподіл опадів у літній період - класична особливість.

Температура повітря очікується вище за норму практично по всій території країни, за винятком півострова Крим, при цьому відхилення прогнозується в межах +0,5... +1,5 градуса.

Максимальні значення нерідко будуть перевищувати +30 градусів. Традиційно, найспекотніше буде на півдні та сході України.

Позаяк різкі та контрастні зміни в атмосферній циркуляції не передбачаються, вітер в більшості буде слабким, проте під час гроз вірогідні локальні шквали до 20 м/сек, а часом і більше.