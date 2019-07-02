Комфортно буде не всім: в яких областях пройдуть дощі і грози

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 3 липня засмутить жителів кількох областей грозами

Погода в Україні у середу, 3 липня, у більшості областей країни буде комфортною. Висока температура повітря втримається у південних областях та на сході, а також синоптики прогнозують дощі з грозами в деяких регіонах.

Погода на сході країни очікується суха, температура повітря почне трохи знижуватися. Невеликий дощ можливий лише в нічні години. Вночі в регіоні очікується від +17 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів. У Дніпрі можлива гроза.

В південних областях пройдуть дощі з грозами, місцями можливий шквальний вітер і град. Вночі в регіоні температура повітря складе +18 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +29 +31 градус. У Криму синоптики прогнозують дощ з грозою. Вночі +18 +20 градусів, удень повітря нагріється до +29 +31 градуса.

В північних областях буде сухо і сонячно, без опадів. Температура повітря опуститься. Вночі очікується +14 +16 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

На заході синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів.

В центральній частині України буде сухо, дощи не прогнозуються. Вночі температура повітря складе +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +30 градусів.

У Києві 3 липня буде комфортно, сухо і сонячно. Можлива невелика хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується від +24 до +26 градусів.

Погода в Україні 3 липня

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