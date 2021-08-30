Темні часи скоро закінчаться: Таро-прогноз з 30 серпня по 5 вересня

Любов і відносини - карта тижня "Паж кубків"

Карта говорить про чуттєвість, душевні пориви. З'явиться бажання демонструвати свої почуття, стане легше довіряти своїй інтуїції, можливі творчі ідеї, флірт, сни наяву, початок роману. Астрологи пояснюють, що ця карта уособлює енергію любові в самому романтичному та ідеальному аспекті. Також вона говорить про можливість нової закоханості.

Можливо радісне побачення, з фліртом і пригодами. Але варто пам'ятати, що за ідеальну любов доведеться чимось заплатити. Варто задуматися про те, що вкладаєте у відносини саме ви, а що – ваш партнер.

Робота і кар'єра - карта тижня "Дев'ятка мечів"

Тиждень буде сповнений турбот, нервів і емоцій, часом надмірних. Вас можуть захопити тривожні думки, бажання повернутися в минуле і все змінити, страх перед невідомим, безсонні ночі та почуття невпевненості в собі.

Не хвилюйтеся, бо темні часи скоро закінчаться. Іноді ми розуміємо, що щось в нашому житті йде не так, неправильно. Але що саме - зрозуміти не можемо. Варто проаналізувати ситуацію і знайти те, що стало причиною переживань.

Ви можете бути стурбовані розв'язанням власних проблем або відчувати муки совісті через свою поведінку стосовно іншої людини. І ця завантаженість не дає вам можливості втілювати в життя нові плани.

Фінанси - карта "Шістка пентаклей"

Карта говорить про щедрість, рішучість, подарунки та повагу. Вона символізує отримання, позбавлення, пожертвування і пошук бажаного. Пам'ятайте, що ми не можемо бути великодушними з усіма людьми на землі. А також про те, що не варто від подарунків долі отримувати тільки вигоду. Любов і ненависть не виключають одне одного. Вигода може обернутися втратою.

Постарайтеся розібратися у своїх справжніх бажаннях і потребах, а після цього варто почати рухатися вперед.

Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку з 30 серпня по 5 вересня

Таро-прогнозом на наступний тиждень для всіх знаків Зодіаку поділилася відомий таролог Diva.

Докладний таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку